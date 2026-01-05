मल्टीबैगर शेयर का हाल: सालभर में 375% चढ़ा, लेकिन अब 2 दिन में 35% टूटा

संक्षेप: Cupid Share Price: यह गिरावट तब शुरू हुई जब बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों ने क्यूपिड को लंबे समय के लिए अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) के पहले चरण में रखा। इस कारण 6 जनवरी, 2026 से क्यूपिड शेयरों में मार्जिन दर 100% कर दी गई है।

क्यूपिड लिमिटेड के शेयर की कीमत में सोमवार, 5 जनवरी को एक बार फिर 20% की गिरावट आई। यह लगातार दूसरे सत्र में शेयर में गिरावट है। शुक्रवार को भी शेयर 20% के निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस प्रकार, दो दिनों में शेयर की कीमत में कुल 35% की गिरावट दर्ज हुई है। आज शेयर की कीमत 337.55 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गई।

गिरावट का कारण यह गिरावट तब शुरू हुई जब बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों ने क्यूपिड को लंबे समय के लिए अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) के पहले चरण में रखा। इस कारण 6 जनवरी, 2026 से क्यूपिड शेयरों में मार्जिन दर 100% कर दी गई है। शेयरों को यह कदम आमतौर पर अत्यधिक उतार-चढ़ाव और बेहतर निगरानी के लिए उठाया जाता है।

कंपनी की प्रतिक्रिया कंपनी ने पिछले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया था कि उसे शेयर की कीमतों में इस असामान्य उतार-चढ़ाव के पीछे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो सार्वजनिक न हुई हो। कंपनी ने 2 जनवरी के एक फाइलिंग में कहा कि शेयरधारकों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कुछ झूठे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि प्रमोटर कंपनी के लंबी अवधि के ग्रोथ के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

व्यापारिक गतिविधि सोमवार कोसुबह 11 बजे तक बीएसई पर क्यूपिड के 38.89 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले दो हफ्तों के औसत 10.55 लाख शेयरों से कहीं अधिक है। इससे पता चलता है कि शेयर में बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

क्यूपिड का तिमाही बिजनेस अपडेट शुक्रवार शाम को, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए अपना बिजनेस अपडेट जारी किया। इसमें संकेत दिया गया है कि मजबूत मांग और सुचारू संचालन के कारण यह तिमाही अब तक की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली तिमाही रही है।

कंपनी का ऑर्डर बुक अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है। प्रबंधन पिछले मार्गदर्शन (रेवेन्यू 335 करोड़ रुपये और PAT 100 करोड़ रुपये) से बेहतर प्रदर्शन करने के प्रति आश्वस्त है। महाराष्ट्र के पलवा स्थित विनिर्माण सुविधा का काम योजना के अनुसार चल रहा है और एफएमसीजी उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है।

शेयर का टेक्निकल आउटलुक क्यूपिड के शेयर में यह भारी गिरावट 15 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच लगातार 13 सत्रों तक चली खरीदारी के बाद आई है। पिछले एक साल में यह शेयर 375% चढ़ा था और छोटी कंपनियों (स्मॉल-कैप) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में शामिल था।

तकनीकीविशेषज्ञों के अनुसार, शेयर का रुझान अब ऊपर की ओर नहीं रहा, बल्कि सुधार (करेक्शन) के चरण में आ गया है। साप्ताहिक चार्ट पर, शेयर की कीमत अपने बहु-मासिक बढ़ते रुझान वाली रेखा से नीचे आ गई है, जो अब तक समर्थन का काम कर रही थी।