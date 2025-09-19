मुकेश अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक, जानिए महाराष्ट्र के टॉप-7 अरबपतियों की कहानी

Billionaires of Maharashtra: 2025 में भी भारत के वेल्थ मैप पर महाराष्ट्र का दबदबा बना रहेगा। यह राज्य देश के कुछ सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों और उद्यमियों का घर है, जिनमें से कई भारत के सबसे धनी लोगों में शुमार हैं।

1. सिंहासन के बादशाह: मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो उनके पिता के छोटे टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू हुई और आज तेल, टेलीकॉम, रिटेल और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में फैल चुकी है। उनकी कंपनी जियो के 490 मिलियन यूजर हैं और वे ग्रीन एनर्जी में भारी निवेश कर रहे हैं। अब उनके तीनों बच्चे बिजनेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

दिलीप शांघवी और परिवार: फार्मा सेक्टर के राजा दिलीप शांघवी ने 1983 में अपने पिता से $200 उधार लेकर सन फार्मा की शुरुआत की, जो आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और जिसकी ज्यादातर आमदनी विदेशों से होती है। रनबैक्सी जैसे बड़े अधिग्रहणों से उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया। 2025 में उनके बेटे आलोक को कंपनी का COO बनाया गया।

राधाकिशन दमानी और परिवार: रिटेल सेक्टर के महारथी राधाकिशन दमानी ने DMart की स्थापना की, जो 2002 में एक स्टोर से शुरू हुई और आज भारत में 375 स्टोर तक पहुंच चुकी है। वे कई कंपनियों में निवेश करते हैं, अलीबाग में रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट के मालिक हैं और 2023 में उन्होंने अपने भाई के साथ मुंबई में 28 लग्जरी अपार्टमेंट $155 मिलियन में खरीदे।

कुमार बिड़ला: विविध उद्योगों के धनी कुमार मंगलम बिड़ला $66 बिलियन की अडाणी बिड़ला ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, जो 40 देशों में सीमेंट, एल्युमिनियम, फाइनेंस और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में काम करती है। उन्होंने 28 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की कमान संभाली। 2023 में उनके बच्चे अनन्या और आर्यमन ग्रुप के बोर्ड में शामिल हुए।

साइरस पूनावाला: वैक्सीन सम्राट साइरस पूनावाला ने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। पुणे स्थित यह कंपनी सालाना 1.5 बिलियन वैक्सीन डोज बनाती है। उनके बेटे आदार, जो अब CEO हैं, ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक नया वैक्सीन कारखाना बनाया। परिवार के पास पूनावाला फिनकॉर्प, पुणे में द रिट्ज-कार्लटन और लंदन में £138 मिलियन का महल भी है।

बजाज परिवार: विरासत की कहानी बजाज परिवार 99 साल पुराने बजाज ग्रुप को चलाता है, जो बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व के लिए मशहूर है। 2022 में राहुल बजाज की मृत्यु के बाद उनके बेटों राजीव और संजीव ने कंपनी की कमान संभाली। 2025 में उन्होंने अपने इंश्योरेंस वेंचर्स में एलियांज की हिस्सेदारी $2.8 बिलियन में खरीदी।