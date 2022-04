क्या रेलवे का होगा प्राइवेटाइजेशन? जानिए आज रेल मंत्री ने क्या कहा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार का रेलवे का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। हम रेलवे को और बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं..

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 10:24 PM

इस खबर को सुनें