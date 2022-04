₹220 पर जाएगा ये स्टॉक, सरकार के इस फैसले का पड़ेगा असर, ब्रोकरेज फर्म बुलिश, बढ़ाया टारगेट

ब्रोकरेज ने इस मेटल स्टॉक पर ₹220 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग दी है, जो कि मौजूदा स्तर से 30% से अधिक है। इससे पहले मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर टारगेट प्राइस 200 रुपये रखा था।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 12:45 PM

