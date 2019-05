भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत 27 जून तक बढ़ी, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

भगोड़े हीरा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में गुरुवार को लंदन के कोर्ट ने उनकी कस्टडी 27 जून तक के लिए बढ़ा दी है। अब नीरव मोदी 27 जून तक जेल में रहेंगे। उनके मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। वह 2 अरब डालर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं।

