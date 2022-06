New Wage Code: नौकरी करने वालों का बढ़ेगा PF, सप्ताह में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी? सरकार एक जुलाई से लागू कर सकती है नया नियम

New Wage Code: हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। जिसका असर हमारी-आपकी जेब पर भी पड़ता है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) एक जुलाई से बड़े बदलाव कर सकती है। जिसका असर करोड़ों नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। बता दें, बहुप्रतिक्षित लेबर कोड (New Labour Code) को केन्द्र सरकार नोटिफाई कर सकती है। आइए जानते हैं कि अगर ये लेबर कोड लागू (New Wage Code) हुआ तो इसका क्या असर पड़ेगा।

पीएफ में होगा इजाफा

नए लेबर कोड में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर नौकरी कर रहे लोगों को रिटायरमेंट पैसे की कमी ना हो, इसके लिए पीएफ में काॅन्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा। बेसिक सैलरी का 50% या उससे अधिक का योगदान पीएफ में किया जाएगा। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि आपकी इन हैंड सैलरी घट जाएगी। लेकिन परेशान होने की जरुरत नहीं है। आपका पैसा पीएफ अकाउंट में रहेगा। ग्रेज्युटी भी इससे पहले की तुलना में बढ़ जाएगी।

सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी!

नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। कर्मचारियों को लगातार चार दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करना होगा। इस 12 घंटे के दौरान उन्हें दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह कि चार दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को तीन दिन की लम्बी छुट्टी भी मिलेगी। बता दें, काफी लम्बे समय से कर्मचारियों की यह शिकायत सामने आ रही थी कि काम की वजह से परिवार को वो समय नहीं दे पाते हैं।

दो दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट!

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तो नियोक्ता यानी कंपनी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दो दिन में करना होगा। मौजूदा समय में कंपनियां 45 दिन तक समय ले रही हैं। बता नए लेबर कोड संसद से पास हो चुके हैं। ऐसे में बस इंतजार इस बात का कि यह कब लागू होगा।