BudgetNew tax Regime vs Old Tax Regime: बजट से टैक्सपेयर्स के चेहरे पर लौटी मुस्कान! जानें नए नियम से होगी कितनी बचत

New tax Regime vs Old Tax Regime: वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, HRA जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर व्यवस्था में विभिन्न रियायतों के साथ पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है। साथ ही मूल आयकर छूट सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। पुरानी कर व्यवस्था में यह छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है।

किसकी कितनी होगी बचत?

इस कदम से अगर कोई व्यक्ति सात लाख रुपये तक कमाता है, उसे नई कर व्यवस्था अपनाने से सालाना 33,800 रुपये की बचत होगी। वहीं 10 लाख रुपये तक की आय पर 23,400 रुपये और 15 लाख रुपये तक की आय पर 49,400 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा, बजट में दो करोड़ रुपये से अधिक व्यक्तिगत आय वाले करदाताओं को राहत भी दी गयी है। इसमें सेस की उच्चतम दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गयी है। इससे करीब 5.5 करोड़ रुपये वेतन आय वाले को लगभग 20 लाख रुपये की बचत होगी।

नई कर व्यवस्था क्या है? (New tax Regime)

संशोधित नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime)

2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 7.5 लाख रुपये रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर का प्रावधान है।