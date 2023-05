NCLAT ने Go First मामले में NCLT के फैसले को बरकरार रखा, इन्हें लगा झटका 

ऐप पर पढ़ें

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गो फर्स्ट (Go First's) की दिवाला प्रक्रिया (इनसॉल्वेंसी प्रोसेस) की अनुमति के एनसीएलटी (NCLT) के फैसले को उचित ठहराया, न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ संशोधन का निर्देश दिया। NCLAT ने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को गो फर्स्ट दिवाला मामले में एनसीएलटी में जाने को कहा। बता दें, यह एयरलाइन कैश की समस्या से जूझ रही है।

NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि 10 मई 2023 दिवालिया आदेश की अनुमति दी जाती है। 2 सदस्यों वाली बेंच ने इनसॉल्वेंसी का विरोध कर रहे गो फर्स्ट के पट्टेदारों को किसी भी मदद के लिए एनसीएलटी के पास जाने का निर्देश दिया है।

NCLAT ने विमान पट्टेदारों की तरफ से दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है। याचिका दायर करने वालों में एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड, जीवाई एविएशन, एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग और Engine Leasing Finance BV शामिल था।

3 मई से Go First बंद

कैश की समस्या से जूझ रही कंपनी Go First की उड़ानें 3 मई 2023 से रद्द हैं। एविएशन रेगुरेटर डीजीसीए ने अपने आदेश में Go First को अगले ऑर्डर तक बुकिंग बंद रखने का निर्देश जारी किया है। Go First की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार फ्लाइट्स 26 मई 2023 तक कैंसिल हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि जल्द ही सभी को पूरा रिफंड कर दिया जाएगा।