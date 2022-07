Mutual Fund: इस फंड के 7 स्कीमों ने दिया बंपर रिटर्न, बेंचमार्क से 14 गुना ज्यादा मुनाफा

Mutual Fund Investment: विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से भारी भरकम निकासी, रूस और यूक्रेन जंग से पैदा टेंशन और हाई इंफ्लेशन रेट ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को अपने चपेटे में ले लिया। इससे भारतीय शेयर बाजारों में पिछले कुछ समय से भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। इस दौरान भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स ने महज 1.41 फीसदी का ही रिटर्न दिया। हालांकि, इस बीच आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की 7 स्कीमों ने 20 फीसदी तक का रिटर्न दिया। यानी निवेशकों को बेंचमार्क की तुलना में 14 गुना तक ज्यादा मुनाफा कराया है।

क्या है आंकड़ें?

आंकड़ों के मुताबिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की स्कीमों ने एक साल में 14 से 20 फीसदी का रिटर्न दिया है। इनका नाम है- भारत कंजम्प्शन फंड, इक्विटी एवं डेट, मल्टी असेट, रिटायरमेंट प्यूर इक्विटी फंड और एफएमसीजी फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड जानकारों का मानना है कि इस फंड हाउस की स्ट्रेटेजिक स्कीम को कम रिटर्न देने से रोकने की होती है। पिछले एक साल से इस फंड हाउस ने वैल्यू स्ट्रेटेजिक का पालन किया है।इस दौरान इसकी कई स्कीम ने 7 से 13 फीसदी तक रिटर्न दिया है। इसमें लार्ज एंड मिड कैप, इंडिया अपोर्च्युनिटीज फंड, डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड और एमएनसी फंड ने कैटेगरी की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है।

क्या कहते हैं फंड हाउस के अधिकारी?

फंड हाउस के मुख्य निवेश अधिकारी एस. नरेन कहते हैं कि हमारा जो भी फैसला था, वह एक अच्छा फैसला साबित हुआ है। हम पावर और ऊर्जा में ओवऱवेट हैं। हमने एफएमसीजी में निवेश किया जबकि मेटल में अपने निवेश को कम किया। हम अभी भी निवेशकों को एसआईपी और एसटीपी के निवेश में की सलाह दे रहे हैं। हम लगातार उन स्कीमों में निवेश की सलाह देंगे जो अलग-अलग असेट क्लास की हैं।

देखें, किस कैटेगरी के फंड ने कितना रिटर्न दिया?

कैटेगरी वाइज स्कीम 1 साल का रिटर्न (%)

ICICI Prudential FMCG Fund 20.07%

ICICI Prudential Retirement Pure Equity Fund 19.10%

ICICI Prudential Bharat Consumption Fund 16.36%

ICICI Prudential Multi Asset Fund 14.87%

ICICI Prudential Equity & Debt Fund 14.21%

ICICI Prudential India Opportunities Fund 12.42%

ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund 11.50%

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund 10.75%

ICICI Prudential Value Discovery Fund 10.52%

ICICI Prudential MNC Fund 7.00%

Source: Value Research, Data as on July 12, 2022