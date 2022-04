इन छोटे और मझोले शेयरों पर म्यूचुअल फंड्स ने लगाया बड़ा दांव, जमकर की खरीदारी

म्यूचुअल फंड्स, लॉर्ज कैप स्टॉक्स के साथ-साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दांव लगा रहे हैं। इक्विटी फंड्स में इनफ्लो बढ़ रहा है और इस साल मार्च में यह 20,300 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Thu, 14 Apr 2022 02:32 PM

