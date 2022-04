इस कंपनी ने मल्टीपल्स पीई के जरिए जुटाए 846 करोड़ रुपए, जानिए क्या है प्लानिंग?

इस कंपनी ने मल्टीपल्स पीई के जरिए जुटाए 846 करोड़ रुपए, जानिए क्या है प्लानिंग?

यह कंपनी पुराने वाहनों की फाइनेंसिंग और एमएसएमई लोन में कम सेवा वाले वाहन वित्त बाजार पर फोकस करता है। यह सीरीज ए, आईआईएफएल सीड वेंचर फंड में कोगटा के पहले संस्थागत निवेशक को एक्जिट प्रदान करेगा।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 10 Apr 2022 02:27 PM

