सालभर में निवेशकों को मालामाल करने के बाद अब 3300 के पार जाएगा यह स्टॉक, एक्सपर्ट बुलिश

पिछले एक साल में शेयर की कीमत 707.70 रुपये से बढ़कर 2,950 रुपये हो गई। इस अवधि में इस शेयर ने लगभग 317 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एनालिस्ट के मुताबिक, अब यह शेयर 3300 रुपये के पार जा सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 10 Apr 2022 05:15 PM

