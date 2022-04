1.69 रुपये से 125 पर पहुंचा यह शेयर, दिया 7000 पर्सेंट से ज्यादा रिटर्न

सिंधु ट्रेड लिंक्स के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी के शेयर 1.69 रुपये के स्तर से 125 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 7000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Wed, 06 Apr 2022 12:19 PM

इस खबर को सुनें