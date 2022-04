13 रुपए के शेयर का कमाल, निवेशकों को 2 साल के भीतर दिया 30 गुना ज्यादा रिटर्न

बुधवार के कारोबारी सत्र में बीएसई इंडेक्स पर पूनावाला फिनकॉर्प का स्टॉक 6% से अधिक बढ़कर 343 रुपए पर पहुंच गया, जो 52-सप्ताह का हाई लेवल है। मल्टीबैगर स्टॉक पिछले एक महीने में लगभग 40 फीसदी उछला है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 13 Apr 2022 02:22 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.