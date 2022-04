इस स्टॉक ने ₹1 लाख के निवेश को 2 साल में बना दिया 16 करोड़ रुपये, क्या आप दांव लगाना चाहेंगे?

आज हम आपको एक ऐसे स्टाॅक के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने निवेशकों को दाे साल में करोड़पति बना दिया है। इस शेयर ने दो साल में 1, 65, 375 पर्सेंट का छप्परफाड़ रिटर्न (Stock return) दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 08:34 PM

