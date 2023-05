28 रुपये के शेयर का कमाल, 1 लाख का बना दिया 12.40 लाख रुपये, 1100% का रिटर्न

ऐप पर पढ़ें

पिछले 3 सालों में Genesys International Corporation Ltd ने अपने निवेशकों के लिए 1100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 18 मई 2020 को Genesys International Corporation Ltd के शेयर की कीमत 28.75 रुपये प्रति शेयर थी। जोकि 19 मई 2023 को बढ़कर 356.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। जिस किसी निवेशक ने Genesys International Corporation Ltd पर 3 साल पहले 1 लाख रुपये का दांव लगाया होगा उसका रिटर्न अबतक बढ़कर 12.40 लाख रुपये हो गया होगा।

टेक्निकल एंगल की बात करें तो ये निवेशक अच्छे जोन में है। Genesys International Corporation Ltd का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 59.9 है। जोकि ना ज्यादा खरीदारी और ना ही ज्यादा बिकवाली वाले जोन में है। Genesys International Corporation Ltd के शेर 5 दिन, 20 दिन और 50 दिन के जोन में सिर्फ बढ़ रहा है।

Genesys International Corporation Ltd के शेयरों में पिछले एक साल के दौरान 23.69 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अबतक यह स्टॉक 22.64 प्रतिशत तक टूट चुका है। हालांकि, निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, शेयर बाजार में कंपनी का 52 वीक हाई 664.70 रुपये है। और 52 वीक लो 283.45 रुपये प्रति शेयर है।

तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7.86 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.24 करोड़ रुपये का था। Genesys International Corporation Ltd का सेल्स भी दिसंबर 2022 में 54.43 करोड़ रुपये रहा है।