इस पेनी स्टॉक ने ₹30 हजार के निवेश को मात्र 6 महीने में बना दिया ₹7 करोड़, आपके पास है यह शेयर

आज हम आपको मल्टीबैगर शेयर (Multibagger share) के बारे में बता रहे हैं जिसने मात्र 6 महीने में ही अपने निवेशकों को करोड़पति बनाने का काम किया है। इसने 6 महीने में 2 लाख 46 हजार पर्सेंट रिटर्न दिया है..

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 03 Apr 2022 02:08 PM

