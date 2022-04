हिंदी न्यूज़ बिजनेस Multibagger Penny Stock: 3.48 रुपये के इस शेयर ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न, एक साल में एक लाख रुपये को बना दिया 27 लाख

Multibagger Penny Stock: 3.48 रुपये के इस शेयर ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न, एक साल में एक लाख रुपये को बना दिया 27 लाख

Brightcom Group स्टॉक में 3 साल पहले एक लाख रुपये निवेश करने वाले मालामाल हो गए हैं। उनका एक लाख अब 55 लाख रुपये से अधिक हो गया है। कंपनी ने इस अवधि में 5437 फीसद का रिटर्न दिया है।

दृगराज मद्धेशिया,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 08 Apr 2022 12:20 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.