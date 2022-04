अडानी की इस कंपनी ने ढ़ाई महीने में ₹1.94 लाख को बना दिया 5.54 लाख रुपये, अब ₹750 पर जाएगा स्टॉक

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर के शेयर (Adani wilmar share) लगातार शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के शेयर लिस्टिंग डे से लेकर अब तक महज ढ़ाई महीने में ही 185 पर्सेंट का शानदार रिटर्न दिया है।

वर्षा पाठक,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 11:18 AM

