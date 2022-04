कोरोना काल में 5 स्टॉक्स ने कर दिया मालामाल, गौतम अडानी की भी कंपनी है शामिल

कोरोना काल में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। यहां हम शीर्ष 5 मल्टीबैगर शेयरों की सूची दे रहे हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों में अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दिया।

मिंट,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 15 Apr 2022 07:12 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.