MTNL के विलय पर सरकार ने बताई ऐसी बात, शेयर खरीदने के लिए लग गई होड़

कारोबार के दौरान एमटीएनएल का शेयर भाव 17 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 30.50 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंत में शेयर का भाव 29.20 रुपए के स्तर पर था। एक दिन पहले के मुकाबले 11.66 फीसदी की बढ़त है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 06:16 PM

