भारत के 5 सबसे महंगे शेयर, एक स्टॉक की कीमत ₹67,000, निवेशकों को मिला 82,000% तक का रिटर्न

Most expensive stocks in india: शेयर बाजार (Stock market) में रिटर्न देने के मामले में पेनी स्टॉक का कोई तोड़ नहीं है लेकिन आज हम आपको लग्जरी शेयरों (Highest stock Price in India) के बारे में बता रहे हैं। इन शेयरों की कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे और रिटर्न के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं है। जी हां..शेयर बाजार में लिस्टेड कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, जिनके शेयरों के भाव 67,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 लग्जरी शेयरों के बारे में बता रहे हैं जो कि BSE-NSE पर लिस्टेड हैं...

1. MRF Limited: हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर MRF Limited के शेयर हैं। इस शेयर की कीमत 67,830 रुपये है। कंपनी के शेयर एनएसई पर लिस्ट हैं। सोमवार को इस शेयर में 47.15 रुपये यानी 0.07% की तेजी थी। हालांकि, आज कंपनी के शेयर 1.28% गिरकर 66,900 रुपये पर आ गए हैं। इसका 52 वीक हाई प्राइस 87,550 रुपये है। इसका मैक्सिमम रिटर्न 4,000 पर्सेंट का है। एमआरएफ लि. के शेयरों की बाजार में 18- सितंबर-1996 को लिस्टिंग हुई थी। इसका मार्केट कैप 28,43,351.33 लाख रुपये है।

कंपनी का कारोबार- मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर एमआरएफ या एमआरएफ टायर के रूप में जाना जाता है। यह ऑटो इंडस्ट्री के संबंधित कंपनी है। यह कंपनी टायर और रबर प्रोडक्ट्स बनाती है। यह इंडियन मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एमआरएफ भारत में टायरों का सबसे बड़ा निर्माता है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता भी है। इसका हेड ऑफिस चेन्नई, तमिलनाडु में है।

2. Page Industries Limited: पेज इंडस्ट्री लि. के शेयर 45,312.45 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। यह टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और एनएसई पर लिस्टेड है। इसका मैक्सिम रिटर्न 16,000 पर्सेंट से ज्यादा का है। इसका मार्केट कैप 50,63,858.80 लाख रुपये है।

कंपनी का कारोबार- पेज इंडस्ट्रीज एक भारतीय कंपनी है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कंपनी इनरवियर, लाउंजवियर और मोजे का रिटेल कारोबार करती है। कंपनी के पास भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कतर में जॉकी इंटरनेशनल का अनन्य कारोबारी लाइसेंस है। 2011 में, इसने भारत और श्रीलंका के लिए पेंटलैंड ग्रुप से स्पीडो स्विमवीयर का लाइसेंस दिया।

3. Honeywell Automation India Ltd: इस शेयर की कीमत 40,033 रुपये है। सोमवार को इस शेयर में 1 पर्सेंट की तेजी थी। हालांकि, आज मंगलवार को इसमें हल्की गिरावट है। इसकी लिस्टिंग एनएसई पर 18 जुलाई 2003 में हुई थी। इसका मार्केट कैप 35,41,251 लाख रुपये है। इस कंपनी के शेयर ने अब तक 42,000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। यह कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है।

कंपनी का कारोबार- हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड (HAIL) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में लिस्टेड हैं। यह कंपनी हडपसर, पुणे की है। हेल ​​इंट्रीग्रेटेड ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर की अग्रणी कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में प्रोसेस सॉल्यूशन और बिल्डिंग सॉल्यूशन शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी पर्यावरण और combustion controls समेत ग्लोबल कस्टमर्स को automation and control के सेक्टर में इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती हैं। हेल के पूरे भारत पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, जमशेदपुर और वडोदरा में मिलाकर 3,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

4. Shree Cement Ltd: श्री सीमेंट के शेयर आज 25,000 रुपये से अधिक पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। श्री सीमेंट के शेयर 12/04/2021 तारीख को 31,538.35 रुपये पर पहुंच गए थे, जो कि इसका 52 वीक हाई प्राइस था। बीएसई पर इसका मार्केट कैप 91,212.13 करोड़ रुपये है। एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 26 अप्रैल 1995 को हुई थी। श्री सीमेंट के शेयरों ने अब तक 82,852.48% पर्सेंट तक का रिटर्न दे चुका है। यह Construction Materials सेक्टर की कंपनी है जो कि सीमेंट और सीमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती हैं।

कंपनी का कारोबार-

श्री सीमेंट के मालिक बेनु गोपाल बांगड़ और हरी मोहन बांगड़ है। इस कंपनी की शुरुआत 1979 में राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से शहर Beawar से की गई थी। वर्तमान में कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यह भारत की सीमेंट निर्माता कंपनी है इसमें 6000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। कंपनी श्री पावर और श्री मेगा पावर के नाम से बिजली का उत्पादन और बिक्री भी करती है।

5. 3M India Ltd: 3M इंडिया लिमिटेड के शेयर का लेटेस्ट प्राइस ₹21,234.65 है। बीएसई पर 20/04/2021 तारीख को 3M इंडिया लिमिटेड के शेयर अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पर पहुंच गए थे जो कि 27,825.80 रुपये था। बता दें कि कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 13 अगस्त 2004 को हुई थी। इसका मार्केट कैप 23,927.01 करोड़ रुपये है। यह कंपनी विविध सेक्टर में सक्रिय है। कंपनी के शेयरों ने अब तक 8,751.33% का रिटर्न दिया है।

कंपनी का कारोबार- 3 एम कंपनी की पैरेंट कंपनी 3M है। यह कंपनी साल 1987 की है और इसका यूएसए कंपनी में 75% इक्विटी हिस्सेदारी है। यह कई कारोबार में एक्टिव है और ग्लोबल उपस्थिति के साथ एक विविध टेक्नोलाॅजी और साइंस कंपनी है। कंपनी सिक्योरिटी और औद्योगिक, परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल और उपभोक्ता बाजारों में से कई के लिए उत्पादों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है।

कौन हैं इन शेयरों के निवेशक?

IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि आम तौर पर निवेशक इन महंगे शेयरों जैसे MRF, Pageindustries, Honeywell Automation, Shreecement और 3M india में कम वाॅल्युम में निवेश कर रहे हैं। ऐसे लग्जरी शेयरों में ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे लगाते हैं। आम तौर पर ये कंपनियां काफी समृद्ध होती हैं और ये स्टॉक मौलिक रूप से मजबूत होते हैं। यही वजह है कि इन शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना पसंद किया जाता है और इन शेयरों के रिटर्न भी शानदार होते हैं।

अनुज गुप्ता बताते हैं कि इस तरह के शेयरों के डिविडेंड यील्ड भी बहुत अधिक हैं, इसलिए डिविडेंड पाने के लिए लोग इन शेयरों में निवेश करते हैं। वहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा कुछ बड़े निवेशक भी इन शेयरों में निवेश करते हैं। आम निवेशक इस तरह के लग्जरी शेयरों में कम क्वांटिटी में पैसे लगाते हैं। वे कंपनी के एक या दो शेयर ही खरीदते हैं और उसी से मुनाफा कमा लेते हैं।

(नोट- ये जानकारी BSE-NSE से ली गई हैं और स्टाॅक प्राइस 12 अप्रैल के इंट्रा डे ट्रेडिंग सेशंस तक के हैं..)