2000 रुपये के नोटों की छपाई को लेकर सरकार ने दिया ये बयान

2,000 रुपये के करेंसी नोट की छपाई संबंधी खबरों को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि दो हजार रुपये के नोटों की मात्रा पर्याप्त से अधिक है। हाल में 2000 रुपये के नोटों की छपाई को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। गौरतलब है कि दो साल पहले नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2,000 रुपये के करेंसी नोट की छपाई न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है।

आर्थिक मामलों के सचिव ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'अनुमानित जरूरतों के अनुसार ही नोटों की छपाई की योजना बनती है। सिस्टम में कुल सर्कुलेशन के 35 प्रतिशत 2000 रुपये के नोट हैं। यह मात्रा पर्याप्त से अधिक है। हाल में 2000 रुपये के नोटों की छपाई को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।

Secy,Dept of Economic Affairs: Printing of notes planned as per projected requirement. We've more than adequate notes of Rs 2000 in the system with over 35% of notes by value in circulation being of Rs 2000. There has been no decision regarding 2000 rupee note production recently pic.twitter.com/V2HFawWoor

नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार ने 2,000 रुपये का नया नोट जारी किया था। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 500 के नए नोट के साथ 2,000 रुपये का भी नोट जारी किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक और सरकार समय-समय पर करेंसी की छपाई की मात्रा पर फैसला करते हैं। इसका फैसला चलन में मुद्रा की मौजूदगी के हिसाब से किया जाता है।

जिस समय 2,000 का नोट जारी किया गया था तभी यह फैसला किया गया था कि धीरे-धीरे इसकी छपाई को कम किया जाएगा। 2,000 के नोट को जारी करने का एकमात्र मकसद प्रणाली में त्वरित नकदी उपलब्ध कराना था। अधिकारी ने बताया कि 2,000 के नोटों की छपाई काफी कम कर दी गई है। 2000 के नोटों की छपाई को न्यूनतम स्तर पर लाने का फैसला किया गया है।

