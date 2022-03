महंगाई के चलते टल सकता है जीएसटी दरों का विलय, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की योजना पर ग्रहण

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सरकार की जीएसटी दरों के विलय की योजना फिलहाल टलती दिख रही है। तीन राज्यों के वित्त मंत्रियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान ब्यूरो Drigraj Madheshia Thu, 31 Mar 2022 08:03 AM

