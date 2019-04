अगर आपके पास है मारुति की कार, तो तुरंत उठाएं मुफ्त सर्विस का फायदा

अगर आपके पास मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कार है तो यह खबर आपके लिए काम साबित हो सकती है। मारुति ने अपने ग्राहकों के लिए खास सर्विस शुरू की है। कंपनी की तरफ से स्पेशल कैम्पेन ‘Summer Ready Vehicle Health Check’ शुरू किया है। इस कैम्पेन का फायदा उठाकर आप अपनी गाड़ी की मुफ्त सर्विस करा सकते हैं।

इस कैम्पेन की शुरुआत 15 अप्रैल से हो गई है। ये मुफ्त सर्विस का कैम्पेन 30 अप्रैल तक चलेगा। मारुति ग्राहक किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर मुफ्त सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। मारुति के देश भर में 2200 से ज्यादा डीलर वर्कशॉप है। इस कैम्पेन के तहत आपकी गाड़ी का एसी, ऑयल एंड कूलेंट चेक, बैटरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और टायर की मुफ्त में जांच की जाएगी।

Beat the heat and keep your car summer ready with complimentary vehicle health check at Maruti Suzuki Service. pic.twitter.com/RoDfsciXLu