‘पहले शादी फिर पेमेंट’, 6 महीने तक ब्याज Zero, जानें इस स्कीम के विषय में 

Marry Now Pay Later Scheme Details: जब कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसमें ‘बाय नाउ पे लेटर’ का विकल्प देखते होंगे। तो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती होगी। अगर कुछ ऐसा ही विकल्प शादियों के लिए मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हैरान मत होइए, एक ऐसी कंपनी है जो ‘Marry Now Pay Later’ का ऑफर लेकर आई है। ट्रैवेल फाइनेंस प्लेटफॉर्म SanKash ऐसा ही ऑफर लोगों को दे रहा है।

कौन-कौन सी सुविधा इस स्कीम में कवर रहेगा?

हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपनी शादी या बेटे-बेटी की शादी का अच्छे से आयोजन करे। लेकिन कई बार पैसा इसे पूरे करने के बीच आ जाता है। जिस वजह से पैरेंट्स को कई मौकों पर समझौता करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए SanKash लोगों को ‘मैरी नाउ पे लेटर’ का विकल्प दे रहा है। कंपनी के इस स्कीम तहत होटल, कैटरिंग, सजावट के साथ-साथ ज्वेलरी, कपड़े, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महंगे सामानों की सुविधा ग्राहकों को देगी। कंपनी का मानना है कि इससे लोगों पर से शादियों का दबाव कम होगा।

बिजेनस टुडे को दिए इंटरव्यू में SanKash के को-फाउंडर अभिलाश नेगी दहिया ने बताया है, “भारत के 4 ट्रिलियन मार्केट में शादियां चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस साल करीब 35 लाख लोग शादी करने जा रहे हैं। ‘Marry Now Pay Later’ ग्राहकों को अपनी सेविंग बचाने की आजादी दे रहा है।” वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर ही ‘Marry Now Pay Later’ के तहत लिए गए लोन को चुका देता है तो उसे कोई ब्याज नहीं देना होगा। जबकि 1 साल का चयन करने पर 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

अभिलाश नेगी कहते हैं, “एग्रीमेंट के एक सप्ताह होने के अंदर लोगों से इस स्कीम को लेकर अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है। 100 से अधिक लोगों ने एनसीआर में होटल, वेन्यू आदि के लिए कंपनी से सम्पर्क किया है। जिससे करीब 8 करोड़ के रेवन्यू इकट्ठा होगा।” बता दें, कोई ग्राहक अधिकतम 12 महीने के लिए 25 लाख रुपये इस स्कीम के तहत पा सकता है।

ग्राहकों के विषय में अधिक जानकारी पाने के लिए ग्राहकों को अपनी बैंक अकाउंट्स डीटेल्स, आईटीआर फॉर्म आदि दिखाना होगा।