सेंसेक्स की टॉप 10 में से पांच कंपनियों का मार्केट कैप ₹67,843 करोड़ बढ़ा, HUL-RIL को सबसे ज्यादा फायदा

सेंसेक्स की टॉप 10 में से पांच कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 67,843.33 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में हिंदुस्तान यूनिलीवर लि. (HUL) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) रहीं।

इस खबर को सुनें