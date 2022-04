TCS सहित सेंसेक्स की टाॅप 10 में से चार कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटा

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में चार कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1,05,848.14 करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां TCS और इन्फोसिस रहीं।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 10:59 AM

