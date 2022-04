महिंद्रा की इस कंपनी में हिस्सेदारी होगी 'शून्य', कंपनी 212 करोड़ रुपये में बेच रही अपनी पूरी हिस्सेदारी

देश की व्हीकल मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बड़ा फैसला लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नियामक सूचना में कहा कि वह महिंद्रा सैन्यो स्पेशल स्टील कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 17 Apr 2022 10:27 AM

