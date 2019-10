महाराष्ट्र चुनाव: उद्योगपतियों ने उत्साह से किया मतदान

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और एचडीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केकी मिस्त्री समेत उद्योग जगत के दिग्गजों ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद महिंद्रा ने ट्विटर पर लोगों से मतदान करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा, " मतदान करना जीवन के सबसे सशक्त अनुभवों में से एक है। यह लोकतंत्रिक देश में रहने वालों का विशेषाधिकार है।" महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिये चुनाव में 3,237 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 235 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को आएंगे।

महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा, " मतदान करने का अच्छा समय प्रात : काल है। कोई भीड़ - भड़का नहीं। पांच मिनट में मतदान हो गया।"

Don't need to look anywhere else for my #MondayMojo Casting your vote is once of the most empowering experiences in life. And it's the privilege of living in a democracy--a privilege we often take for granted. pic.twitter.com/3YmAPA3vgQ — anand mahindra (@anandmahindra) October 21, 2019

Time to vote is early in the morning. No crowd. Got done in 5 mins. Very well organised. TV cameras waiting for the Bollywood stars to show up in The Juhu booth. #VoteKarMaharashtra #VoteMumbai pic.twitter.com/WHQScXiq2j — Pawan K Goenka (@GoenkaPk) October 21, 2019

जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने भी ट्विटर पर मतदाताओं से अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा, " मैं हर एक से लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने का आग्रह करता हूं। "