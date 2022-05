अक्षय तृतीया पर घर लाएं केवल 634 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर

अगर आप भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो इस अक्षय तृतीया पर आप 634 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। ये सिलेंडर आम सिलेंडर के मुकाबले काफी हल्का होता है

Tue, 03 May 2022 08:09 AM

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 08:09 AM

इस खबर को सुनें