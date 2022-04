हिंदी न्यूज़ बिजनेस LPG Cylinder Price 1 April 2022: एलपीजी सिलेंडर आज से 250 रुपये महंगा, चेक करें अपने शहर का रेट

LPG Cylinder Price 1 April 2022: एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज जारी हो गए हैं। इस बार LPG गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली से लेकर पटना तक महंगाई का झटका जोर से लगा है।

दृगराज मद्धेशिया,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 01 Apr 2022 05:42 AM

