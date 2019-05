चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में फिर तेजी, सेंसेक्स 38,939 तो निफ्टी 11 हजार के पार

लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शानदार प्रदर्शन के बाद शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी, मगर बंद के समय नुकसान दिखा था। चुनाव के बाद और सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्‍स 38,939 के स्‍तर पर खुला, वहीं निफ्टी 11,696.05 पर कारोबार करता दिखा. बता दें कि चुनावी नतीजों के दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार के सेंसेक्स बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सटोरियों की ओर से लाभ काटने के लिए चली बिकवाली से चलते अंत में 299 अंक के नुकसान से बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 40,000 अंक के स्तर को पार कर गया था। वहीं निफ्टी ने भी पहली बार 12,000 अंक के स्तर को लांघा था। हालांकि, कारोबार के अंतिम दौर में मुनाफावसूली का सिलसिला चलने से बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ।

Sensex currently at 38,939.00; Nifty at 11,696.05 pic.twitter.com/VSEu504LWB