1 साल में ही 14 लाख रुपये का फायदा, 13 रुपये से 190 के पार पहुंचा यह शेयर

लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के शेयर 16 अप्रैल 2021 को BSE में 12.70 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2022 को 192.45 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने 1300% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Fri, 15 Apr 2022 08:28 PM

