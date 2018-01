राहत के संकेतः जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी, कई वस्तुओं पर कम हो सकता है टैक्स

देश के आम बजट को पेश किए जाने के करीब दो हफ्ते पहले जीएसटी काउंसिल बैठक हो रही है। इस दौरान परिषद वस्तु और सेवाओं के दरों में कटौती की मांग पर विचार कर उसे मुहर लगा सकती है। वहीं, बायोडीजल बसों पर दरें 28 फीसदी की दर में कटौती की जा सकती है।

इस बैठक की अध्यक्षा वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कृषि से जुड़े सामानों पर लगने वाले दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया जा सकता है।

Delhi: Union Finance Minister Arun Jaitley chairs Pre-Budget meeting with Finance Ministers of all states and Union Territories. pic.twitter.com/ymrSsB8ONF