LIC के IPO में पैसा लगाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर, बढ़कर 70 रुपये पहुंचा प्रीमियम

LIC का आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला भी नहीं है, लेकिन इसे ग्रे मार्केट में जबरस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। LIC के शेयर शुक्रवार को ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर मिल रहे हैं।

इस खबर को सुनें