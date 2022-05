धमाकेदार हो सकती है LIC के IPO की लिस्टिंग, बढ़कर 90 रुपये हुआ प्रीमियम

ग्रे मार्केट में एलआईसी के शेयरों का प्रीमियम पिछले 3 दिन में करीब 4 गुना बढ़ा है। LIC के शेयर ग्रे मार्केट में फिलहाल 90 रुपये के प्रीमियम पर हैं, जो इसके प्राइस बैंड से करीब 10% ज्यादा है।

इस खबर को सुनें