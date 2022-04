LIC के IPO पर टूट पड़ेंगे लोग? 6.48 करोड़ पॉलिसीधारकों ने दिखाई दिलचस्पी

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में एलआईसी के 6.48 पॉलिसीधारकों ने शेयर खरीदने को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी का आईपीओ चार मई को खुलकर नौ मई को बंद होगा।

