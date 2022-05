किराना स्टोर से भी खुलेगा डी-मैट अकाउंट! LIC IPO से पहले Paytm की नई सर्विस

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ 4 मई को लॉन्च होने वाला है। कंपनी के आईपीओ की क्लोजिंग 9 मई को होने वाली है। वहीं, एलआईसी की शेयर बाजार में 17 मई तक लिस्टिंग हो सकती है।

इस खबर को सुनें