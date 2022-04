इस दिन खुलेगा LIC का IPO, जानें GMP, लाॅट साइज सहित हर एक डीटेल्स 

LIC के आईपीओ (IPO) आने में अब एक सप्ताह का भी समय बचा नहीं है। BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सब्स्क्रिप्शन के लिए एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा।

