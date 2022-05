LIC IPO: इंतजार खत्म! कल लॉन्च हो रहा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, ₹14,235 लगाकर खरीद सकते हैं हिस्सेदारी

एलआईसी आईपीओ के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसे एंकर निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।

Tue, 03 May 2022 08:44 AM

Varsha Pathak मिंट,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 08:44 AM

