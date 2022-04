LIC की तरह दूसरी बीमा कंपनियों का भी आएगा आईपीओ! इरडा ने दी ये सलाह

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि सूचीबद्ध होने से बीमा कंपनियों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और देश में बीमा का दायरा भी बढ़ेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 10:40 PM

