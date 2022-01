LIC IPO: शेयर खरीदना है तो फौरन निपटा लें यह काम, जल्द लॉन्च होगा देश का सबसे बड़ा इश्यू!

How to link your PAN to your LIC Policies: LIC पॉलिसीधारकों के लिए बेहद ही काम की खबर है। अगर आप देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ (IPO) का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपडेट करना पड़ेगा। एलआईसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पॉलिसीधारकों को जल्द से जल्द अपने पैन को अपनी एलआईसी पॉलिसी से लिंक करें।

बता दें कि बहुत जल्द एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। शेयर मार्केट एक्सपर्ट की मानें तो इस बारे में आगामी बजट में सरकार खुलासा कर सकती है। ऐसे में पॉलिसीधारकों के लिए कमाई का यह बहुत बड़ा मौका होगा। हाल ही में बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसीधारकों को एक अहम मैसेज देते हुए कहा था कि वे आईपीओ में भागीदारी के लिए पैन को पॉलिसी से लिंक कर लें और डीमैट अकाउंट खुलवा लें। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को अब तक अपडेट नहीं किया है तो आइए जानते हैं कैसे करें लिंक--

इस तरह एलआईसी के डेटाबेस में अपने पैन नंबर को अपडेट करें

1) एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/ पर जाएं।

2) ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें।

3) ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पेज पर क्लिक करें।

4) इसी पेज पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।

5) अपना ईमेल पता, पैन, मोबाइल नंबर और एलआईसी पॉलिसी नंबर की जानकारी भरें।

6) बॉक्स में कैप्चा कोड डालें।

7) अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आटीपी के लिए रिक्वेस्ट करें।

8) एक बार जब आप ओटीपी मिल जाए तो उसे भरें और सबमिट कर दें।

8) फॉर्म जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन के सफल होने का मैसेज आएगा।

इस तरह पैन स्टेटस चेक करें

1) https://linkpan.licindia.in/UIDSeedingWebApp/getPolicyPANStatus पर जाएं।

2) पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि और पैन नंबर भरें, साथ ही कैप्चा दर्ज करें।

फिर सबमिट बटन दबाएं

3) प्रोसेस पूरा होने के बाद स्क्रीन पर आपके सामने स्टेट्स दिख जाएगा कि आपका पैन एलआई के पास अपडेट है या नहीं।

जल्द आने वाला है LIC का आईपीओ

केंद्र सरकार एलआईसी के आईपीओ की तैयारी में जुटी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एलआईसी का आईपीओ मार्च महीने में लॉन्च होगा। ऐसा अनुमान है कि आईपीओ की लॉन्चिंग 15 मार्च के आसपास हो सकती है। प्रस्तावित आईपीओ से पहले एलआईसी की Embedded Value करीब 11.15 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। आपको बता दें कि एलआईसी को देश का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है।