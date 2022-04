LIC IPO को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने 20% FDI के लिए नियमों में किया बदलाव

देश के अबतक के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम के लिए मंच तैयार करते हुए सेबी ने सरकार द्वारा एलआईसी में करीब 63,000 करोड़ रु में 5% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए दस्तावेजों के मसौदे को मंजूरी दी है।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 17 Apr 2022 03:34 PM

