LIC IPO को एंकर निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, जानिए आप कब लगा सकेंगे दांव

LIC IPO से 21,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है। आईपीओ के तहत सरकार कंपनी में अपने 22,13,74,920 शेयरों की बिक्री कर रही है और इसके लिए मूल्य दायरा 902 से 949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

इस खबर को सुनें