LIC IPO: लॉन्चिंग से पहले 90 रुपये के पार गया GMP, एक्सपर्ट बोले- दांव लगाना है सही

एलआईसी आईपीओ आकर्षक लग रहा है क्योंकि इसमें लगभग 30 करोड़ पॉलिसीधारक और 13 लाख एजेंट हैं। यह कुल एजेंट नेटवर्क का 55 प्रतिशत हिस्सा है। वित्त वर्ष 2020 में 5.7 ट्रिलियन रुपये से अधिक प्रीमियम आय रही।

