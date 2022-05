LIC IPO पर एक्सपर्ट को भरोसा, 1400 रुपये तक पर लिस्टिंग संभव, सब्सक्राइब करने की मिली सलाह

एलआईसी के आईपीओ का इश्यू प्राइस 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया है। IIFL सिक्योरिटीज की मानें तो लिस्टिंग के साथ आईपीओ अलॉट होने वाले निवेशकों को प्रति शेयर 300 से 400 रुपये तक का फायदा हो सकता है।

