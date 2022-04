17% बढ़ा L&T इंफोटेक का मुनाफा, कंपनी एक शेयर पर देगी 30 रुपये डिविडेंड

L&T इंफोटेक को मार्च 2022 तिमाही में 637 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 545 करोड़ रुपये था। कंपनी ने प्रति शेयर 30 रुपये का डिविडेंड रिकमंड किया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Tue, 19 Apr 2022 07:54 PM

इस खबर को सुनें