इन दो IT कंपनियों का होगा विलय, दुनियाभर में आईटी सेक्टर को मिलेगी कड़ी टक्कर

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (Larsen & Toubro Ltd) अपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दो सॉफ्टवेयर कंपनियों के बीच विलय की योजना बना रही है। कंपनी अगले हफ्ते शेयर स्वैप रेशियो पर विचार कर सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 18 Apr 2022 05:14 PM

