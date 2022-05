मुनाफा बांटने की तैयारी में कोटक बैंक, मार्च तिमाही के नतीजों से गदगद

कोटक बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शुद्ध मुनाफा में से 1.10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। बैंक की वार्षिक आम बैठक में मंजूरी मिलेगी।

इस खबर को सुनें